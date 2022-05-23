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رياح وعواصف رملية تضرب السعودية
رياح وعواصف رملية تضرب السعودية
23 مايو 2022 15:24

شعبان بلال (القاهرة)
تشهد المملكة العربية السعودية، اليوم، رياح نشطة وعواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.
وحسب المركز الوطني للأرصاد السعودي فإن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط على عدة مناطق منها الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتزداد سرعة الرياح اليوم لتصل إلى 55 كيلو متر لكل ساعة، حيث تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤثر على مناطق القصيم والشرقية والرياض بما في ذلك الرياض العاصمة.
ويتوقع استمرار تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية يوم الثلاثاء على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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