بايدن: أميركا قادرة على التعامل مع جدري القرود

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن «جدري القرود لا يمثل نفس مستوى القلق مثل فيروس كورونا»، مشيراً إلى أن «أميركا لديها ما يكفي من اللقاحات للتعامل مع المرض الجديد». وحذر بايدن، أمس، من أن تأثير انتشار جدري القرود الذي رُصد في اثنتي عشرة دولة أوروبية وفي أستراليا وكندا والولايات المتحدة أيضاً، قد تكون له «تداعيات». وأوضح الرئيس الأميركي أنه لم يتبلغ بالكامل بـ«مستوى تعرض» الولايات المتحدة لهذا الفيروس من قبل مسؤولي الصحة في بلاده. وأضاف: «إذا انتشر، فستترتب عليه تداعيات». وجدري القرود مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان والعكس. وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي الذي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه. ولا يوجد علاج لجدري القرود الذي يتعافى منه المصابون عموماً بشكل طبيعي، وتستمرّ عوارضه بين 14 و21 يوماً.

المصدر: وكالات