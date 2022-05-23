الثلاثاء 24 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الأردن تستعد لعزل المصابين بجدري القردة
أرشيفية
23 مايو 2022 12:40

في خطوة هي الأولى من نوعها في الدول العربية، استحدثت السلطات الأردنية غرفتي عزل في مستشفى البشير في حال تسجيل أي إصابة بجدري القردة.

وأوضح الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، أنه سيتم "عزل أي حالة يشتبه بها على المعابر الحدودية لحين ظهور نتيجة فحص PCR".

ووضعت وزارة الصحة خطة وطنية لتعريف الحالة المرضية لجدري القردة، وتحديد آلية التحري والإيعاز بتفعيلها والتبليغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها بالجدري على كل المعابر الحدودية وكل القطاعات الطبية الأخرى.

وأكدت عدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بالإصابة بجدري القردة في الأردن، بعد تعميم لفرق التقصي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أية حالة اشتباه لأعراض مرض جدري القردة.

المصدر: وكالات
جدري القرود
الأردن
القرود
آخر الأخبار
طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
الرياضي
طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
اليوم 17:00
أرشيفية
دنيا
زراعة العنب في الصحراء.. مهمّة صعبة استحالت واقعاً
اليوم 16:59
أرشيفية
عربي ودولي
«مودرنا» تختبر لقاحاً للوقاية من «جدري القرود»
اليوم 16:59
الباحثين والمخرجين ديرك وبفرلي جوبيرت في غابات أفريقيا
دنيا
الأخوان بفرلي ودريك جوبيرت وحكايتهما في تصوير وثائقية «أسبوع القطط الكبيرة»
اليوم 16:48
أرشيفية
عربي ودولي
السويد توصي بتلقي جرعة خامسة من لقاح «كورونا»
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©