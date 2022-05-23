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موجة عواصف ترابية خانقة تشل الحركة في العراق
من العراق
23 مايو 2022 10:57

 تتعرض عدد من المدن العراقية اليوم الاثنين إلى موجة عواصف ترابية خانقة، تسببت في شل الحركة بشكل كامل.

وأعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الرسمية في أنحاء البلاد، وتأجيل الامتحانات النهائية في المدارس والجامعات، وإيقاف الرحلات الجوية في جميع المطارات وحركة تفريغ البواخر في الموانئ.

وشهدت الأسواق والمحال التجارية إغلاقا هي الأخرى بسبب انعدام مدى الرؤية، على خلفية العواصف الترابية التي وصلت إلى البلاد منذ منتصف الليلة الماضية، فيما طالبت مديرية المرور أصحاب الشاحنات والسيارات بعدم التنقل بين المحافظات والشوارع.

وبحسب مصادر طبية عراقية فإن المستشفيات اتخذت إجراءات احترازية وهيأت أقسامها لاستقبال الإصابات المتعلقة بالاختناقات والجهاز التنفسي. 

المصدر: د ب أ
العراق
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