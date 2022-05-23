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قتلى في حريق اندلع بعبارة ركاب في الفلبين
قتلى في حريق اندلع بعبارة ركاب في الفلبين
23 مايو 2022 09:32

اندلع حريق بعبارة ركاب على متنها أكثر من 130شخصا اليوم الاثنين، في الفلبين ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وفقا لخفر السواحل في البلاد.

وقال خفر السواحل إن العبارة كانت على بعد أقل من كيلومتر واحد من وجهتها، بلدة ريال بإقليم كويزون، على بعد 67 كيلومترا غربي مانيلا، عندما اندلع بها الحريق.

وكان على متن العبارة 124 راكبا و10 من أفراد الطاقم.وأنقذ خفر السواحل 120 شخصا من بينهم 23 مصابا تم نقلهم إلى المستشفى، 
بينما لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين.

وقال خفر السواحل إن مصدر الحريق على ما يبدو كان من غرفة محركات العبارة.وأظهرت صور من شهود عيان أن النيران والدخان الأسود غمرا العبارة في 
الوقت الذي كان يسبح فيه بعض الركاب في المياه بالقرب من العبارة بعد أن قفزوا من فوقها.

يشار إلى أن السفر البحري من وسائل النقل الرئيسية في الفلبين، وهي أرخبيل يضم أكثر من 7 آلاف جزيرة. وتعتبر الحوادث أمر شائع هناك، وغالبا 
ما يعزا ذلك إلى التراخي في تطبيق معايير الأمن والسلامة.

وشهدت الفلبين أسوأ كارثة بحرية في العالم في زمن السلم، عندما اصطدمت عبارة بناقلة نفط في عام 1987، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص. 

المصدر: وكالات
الفلبين
خفر السواحل
حريق
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