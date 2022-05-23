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بايدن يكشف النقاب عن مبادرة تجارية تشمل 13 دولة
جو بايدن (إلى اليسار) ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (إلى اليمين) يحضران اجتماعًا في دار ضيافة قصر أكاساكا في طوكيو
23 مايو 2022 07:53

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين في طوكيو إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان ولكن من دون الصين.

ولا يُعد "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" اتفاقية تجارة حرة ولكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الرقمي وسلاسل الامداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد. 

ويلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين في طوكيو رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وبعد زيارة استمرت ثلاثة أيام لكوريا الجنوبية، الحليف الرئيسي الآخَر لواشنطن، من المقرر أن يلتقي بايدن أيضا الإمبراطور الياباني ناروهيتو في القصر الإمبراطوري.

وسيسعى بايدن الثلاثاء في طوكيو إلى تعزيز الدور الرائد للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال انضمامه إلى قادة أستراليا والهند واليابان خلال قمة للتحالف الرباعي "كواد".

وقال البيت الأبيض إن هذه "فرصة ضرورية لتبادل وجهات النظر ومواصلة تعزيز التعاون العملي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
اليابان
طوكيو
جو بايدن
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