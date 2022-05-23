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الأرجنتين ترصد أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود
يظهر في هذا الرسم التوضيحي أنبوب اختبار مكتوب عليه 'إيجابي لفيروس جدري القردة'
23 مايو 2022 07:25

قالت وزارة الصحة الأرجنتينية‭‭‭ ‬‬‬‭‬‬‬إنها رصدت ما يشتبه أنها حالة إصابة‭‭‭ ‬‬‬بمرض جدري القرود في بوينس أيرس، وسط تنامي القلق العالمي من تزايد الحالات في أوروبا وأماكن أخرى من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعا في غرب ووسط إفريقيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن هناك 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدرى القرود، معظمها في أوروبا ولكن أيضا في كندا والولايات المتحدة وأستراليا.
ولا توجد حالات مؤكدة حتى الآن في أميركا اللاتينية.
وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية إن المريض المشتبه إصابته بجدري القرود من سكان مقاطعة بوينس أيرس ولديه أعراض متوافقة مع المرض، وكان قد سافر مؤخرا إلى إسبانيا. وأضافت الوزارة أن المريض في حالة جيدة ومعزول أثناء إجراء التحاليل.

المصدر: رويترز
جدري القرود
الأرجنتين
بوينس آيرس
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