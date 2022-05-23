الأمم المتحدة: عدد النازحين قسراً في العالم يتجاوز 100 مليون لأول مرة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي اليوم الاثنين إن الصراع في أوكرانيا دفع عدد

النازحين قسرا على مستوى العالم إلى أكثر من 100 مليون نازح لأول مرة. وأوضح أن عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الصراع والعنف ارتفع بسبب الحرب في أوكرانيا وغيرها

من الصراعات المميتة. وأضاف جراندي:"100 مليون هو رقم صارخ - يدعوا للاستيقاظ ويثير القلق بالقدر نفسه. إنه رقم قياسي ما كان ينبغي أن يتحقق". وقال "يجب أن يكون هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ لحل ومنع النزاعات المدمرة، وإنهاء الاضطهاد، ومعالجة الأسباب الكامنة التي تجبر الأبرياء على الفرار من ديارهم". وكانت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أظهرت أن عدد النازحين قسرا في جميع أنحاء العالم وصل إلى نحو 90 مليون نازح مع نهاية عام 2021. وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى نزوح 8 ملايين شخص داخل البلاد، كما تم تسجيل أكثر من 6 ملايين لاجئ خرجوا من أوكرانيا. وأضاف جراندي: "كانت الاستجابة الدولية من أجل الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا إيجابية للغاية". وقال"لا يزال هناك تعاطف ونحتاج إلى حشد مماثل من أجل جميع الأزمات في مختلف أنحاء العالم ولكن في نهاية المطاف ، فإن المساعدة الإنسانية هي مسكن وليست علاجا". وتابع أن الحل الوحيد لعكس هذا الاتجاه هو السلام والاستقرار حتى "لا يضطر الأبرياء للمقامرة بين الخطر الشديد في الوطن أو الهروب غير المستقر والنفى". وكونهم يمثلون أكثر من 1 % من سكان العالم، فإن الرقم الإجمالي يعادل دولة في المرتبة 14 من حيث عدد السكان في العالم.

المصدر: وكالات