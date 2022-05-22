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«الرئاسي اليمني» يؤكد التزامه بدعم جهود تمديد الهدنة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي
23 مايو 2022 02:59

عدن (الاتحاد)

شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة الأممية، وفي مقدمتها فتح معابر مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ نحو 7 سنوات، مؤكداً التزامه بدعم الجهود الأممية من أجل تمديد الهدنة الإنسانية، ومشيراً إلى المضي في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية بموجب اتفاق الرياض.
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على مساعي المبعوثين الأممي هانس جروندبرج والأميركي تيم ليندركينج والأسرة الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن الأخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط لدفع ميليشيات الحوثي نحو استكمال إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون ضد الشعب اليمني.
كما أكد العليمي، في خطاب موجه لليمنيين عشية العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمواصلة دعم الجهود الأممية، من أجل تمديد الهدنة الإنسانية، مجدداً التمسك بالمبادرة السعودية، واعتبارها أساساً عادلاً لعملية سلمية شاملة.
وأشار العليمي إلى دلالات التوافق الوطني الاستثنائي في إطار مجلس القيادة الرئاسي.
وعبر العليمي، نيابة عن أعضاء مجلس القيادة، والشعب اليمني، عن جزيل الشكر والعرفان لدول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على كل ما قدموه وما يزالون لليمن من دعم عسكري وسياسي ودبلوماسي واقتصادي ومالي وإغاثي، في مواجهة الانقلاب ومطامع داعميه. 

واشنطن تؤكد دعم تعزيز دفاعات السعودية
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن التزام واشنطن الدائم بتعزيز دفاعات السعودية، وذلك خلال انضمامه، أمس، للقاء جمع نائبته ويندي شيرمان مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان.
وأعرب الوزير عن دعم الولايات المتحدة القوي للهدنة الأممية في اليمن، بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء واستيراد الوقود المنتظم عبر ميناء الحديدة.
وشدد بلينكن، وفقاً لبيان للخارجية الأميركية، على الحاجة إلى تحسين الوصول إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.
من جانبه، أكد نائب وزير الدفاع السعودي على أهمية دعم تحالف دعم الشرعية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، والتطلعات بأن يصل اليمنيون إلى حل سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السلام والتنمية.
ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح الأمير خالد بن سلمان «أنه ورغم إيجابية الهدنة المعلنة لحد كبير، هناك دور مهم يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به، للضغط على الميليشيات الحوثية لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار والبناء والازدهار.

 

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
رشاد العليمي
الحوثيين
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