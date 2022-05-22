إزالة 1339 لغماً زرعتها الميليشيات خلال أسبوع

عدن (وكالات)

يواصل مشروع الملك سلمان لإزالة الألغام في اليمن «مسام»، انتزاع آلاف الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المناطق التي تم تحريرها من قبضة الميليشيات.

وقال مشروع «مسام» في بيان له: إنه تمكن خلال الأسبوع الثالث من مايو الجاري، من انتزاع 1339 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضاف البيان: أن فرق المشروع نزعت منذ بداية الشهر 3538 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وبلغ ما تم نزعه منذ بداية المشروع 339431 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة.

ويبذل مشروع «مسام» جهوداً كبيرة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي خلفت خسائر بشرية كبيرة في صفوف الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال، وجعلت اليمن أسوأ بلد ملغوم في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أمنياً، تواصل ميليشيات الحوثي خروقاتها للهُدنة الأممية في ظل التزام الجيش اليمني بقرار وقف إطلاق النار الشامل.

وقال الجيش اليمني في بيان: إن ميليشيات الحوثي ارتكبت 116 خرقا للهدنة الأممية خلال يومين في مختلف الجبهات.

وأوضح البيان أن الجيش رصد ارتكاب الميليشيات 52 خرقاً في «البرح وحيس»، و37 خرقاً في تعز، و15 خرقاً في مأرب، و8 خروقات غرب حجة، و4 خروقات بمحور صعدة.

وأضاف أن الجيش أحبط 5 محاولات تسلل لمجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب.