«الرئاسي الليبي»: نسعى لإجراء انتخابات حرة وشفافة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، سعى المجلس لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي الذين سجلوا في قوائم الناخبين، بإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع.

وأشار المنفي، خلال لقائه أمس رئيس وأعضاء تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، إلى أن المجلس على تواصل دائم مع كل الأطراف، لإنجاز كافة استحقاقات المرحلة ابتداءً من المصالحة الوطنية، وصولاً إلى الانتخابات وتحقيق السلام والاستقرار.

وأكد مكتب إعلام المجلس الرئاسي، في بيان له، أن اللقاء استعرض جهود إجراء الانتخابات والعبور بليبيا إلى بر الأمان، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها التي تهدد أمن ليبيا ووحدتها.

وقدم رئيس وأعضاء التنسيقية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي في البلاد.

كما اجتمع رئيس المجلس الرئاسي وعضو المجلس عبد الله اللافي بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، أمس، مع رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي في المنطقة الغربية، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، لبحث آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن القائد الأعلى للجيش الليبي، ناقش مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، العديد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه كل الوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها.

إلى ذلك، أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، أن محادثات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة تمثل أفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام لوضع ليبيا على طريق انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة في سلسلة تغريدات لها بموقع «تويتر»، أن «الولايات المتحدة تشعر بالارتياح إزاء مؤشرات التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالمسار الدستوري اللازم لليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار».

وأضافت: «خلال أوقات عدم اليقين، من المهم أن يتولى مجلسي النواب والدولة المسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي لليبي عام 2015».

وأشادت سفارة الولايات المتحدة بالمشاركين، مؤكدة أنها تقدر الموقف البناء لمصر في استضافة اجتماعات بحث المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، مؤكدة أنها تشجع المشاركين على إكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في يونيو.

وفي سياق متصل، أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا أهمية أن يواصل مجلسي النواب والدولة إظهار التقدم نحو قاعدة انتخابات ناجحة.

وأشارت السفارة البريطانية في تغريدة لها بموقع «تويتر» إلى أن الأخبار الواردة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بخصوص محادثات القاهرة مشجعة.

وأضافت: «من المهم لمستقبل ليبيا أن يواصل كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة».

«المركزي» ينفي تجميد أصول له في بريطانيا

نفى البنك المركزي الليبي، أمس، صحة أنباء تم تداولها بشأن قيام البنك المركزي البريطاني بتجميد مبالغ من أصوله.

ودعا المركزي الليبي، في منشور على صفحته على موقع فيسبوك، كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية، وتحري الدقة والمصداقية.

وكانت تقارير أفادت بأن المركزي البريطاني جمد ثلاثة مليارات جنيه إسترليني من أصول البنك المركزي الليبي في بريطانيا، أي ما يعادل حوالي 18 مليار دينار ليبي.

ولفتت التقارير إلى أن بريطانيا لطالما سعت لاستصدار تشريع من مجلس العموم لاقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي.