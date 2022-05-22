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الكويت تستضيف غداً اجتماعاً دولياً لمكافحة الإرهاب
الكويت تستضيف غداً اجتماعاً دولياً لمكافحة الإرهاب
23 مايو 2022 02:59

الكويت (وكالات) 

أعلن مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي حمد المشعان أن دولة الكويت تستعد لاستضافة اجتماع دولي لمكافحة الإرهاب غداً الثلاثاء بشأن مجموعة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنبثقة من مجاميع التحالف الدولي ضد «داعش».
وقال المشعان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أمس، إن الكويت بذلت جهوداً حثيثة ومشتركة مع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي لمكافحة «داعش» سواء على نطاق الاجتماعات الدولية أو الوطنية، والتي تتمثل في لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد في السياق ذاته ضرورة مناقشة وإيجاد طرق جديدة وتشريعات حول كيفية إعادة تأهيل واستقبال المقاتلين في مناطق النزاع بعد إخضاعهم لمحاكمات عادلة، إضافة إلى أهمية خلق برامج تساهم على تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
كما أكد أهمية بحث كافة التحديات الرئيسية  لإيجاد حلول للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد «داعش»، وكيفية الاستفادة من التجارب الوطنية، وتعزيز بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب.
يذكر أن «مجموعة المقاتلين الإرهابيين الأجانب» والتي تترأسها كل من دولة الكويت وتركيا وهولندا تعتبر أحد المجاميع المنبثقة من التحالف الدولي ضد «داعش» والذي يضم 85 دولة.

الكويت
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مكافحة الإرهاب
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