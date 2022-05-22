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مباحثات سودانية إثيوبية تفضي إلى فتح معبر القلابات الحدودي
معبر القلابات
23 مايو 2022 02:59

أسماء الحسيني (الخرطوم، الاتحاد)

أسفرت مباحثات سودانية إثيوبية، عقدت بمدينة القلابات الواقعة بمحلية «باسندة» الحدودية التابعة لولاية القضارف شرق السودان، عن الاتفاق على إعادة فتح معبر «القلابات»، بعد توترات وقعت مؤخراً.
ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر موثوقة أن الاجتماع بحث تداعيات التوترات الأخيرة التي وقعت قرب الحدود.
واستنكر الوفد السوداني حوادث القتل والاختطاف التي طالت عدداً من المزارعين والمدنيين داخل الأراضي السودانية على يد ميليشيات إثيوبية مسلحة، ما أدى إلى تذمر وأعمال شغب واسعة، كما دفعت الأحداث والتوترات لإغلاق المعبر الحدودي الرابط بين السودان وإثيوبيا في منطقتي «القلابات والمتمة».
وبحسب المصادر فإن الجانب الإثيوبي أشاد خلال المباحثات بدور وجهود السلطات السودانية في إجلاء وإخلاء الإثيوبيين من عمال وركاب وأصحاب شاحنات بعد تزايد غضب الأهالي.
واتفق الطرفان على تبادل المعلومات وضبط المجرمين والمتفلتين، كما خلص الاجتماع للاتفاق على فتح المعبر الحدودي الرابط بين السودان وإثيوبيا واستئناف الحركة التجارية ودخول العمالة الزراعية.

السودان
القضارف
إثيوبيا
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