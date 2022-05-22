العراق: توقيف 21 «داعشياً» ومقتل 3 بضربة جوية

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، القبض على 21 «داعشياً» في 4 محافظات، فيما أكدت مقتل 3 خلال ضربة جوية ضمن قاطع محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية أنه «استناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة، يواصل جهاز الأمن الوطني العراقي عملياته النوعية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث نفذت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية سلسلة عمليات تضمنت إلقاء القبض على 6 إرهابيين في محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة، إضافة إلى تفكيك شبكة إرهابية في محافظة الأنبار تضم 5 عناصر إرهابية ينتمون إلى ما يسمى قاطع الأنبار ويعملون بصفة مفرزة أمنية».

وتابع: «جرى إلقاء القبض على 4 من العناصر الإرهابية في محافظة ديالى اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين».

وأضاف: «كما جرى القبض على 6 إرهابيين في كركوك يعملون ضمن ما يعرف بديوان الجند بينهم قيادي في داعش الإرهابي دخل المحافظة بهوية مزورة وهو أحد المسؤولين عن تفجير الأنابيب النفطية».

وأشار إلى أنه «جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».

وأعلنت الخلية مقتل 3 إرهابيين خلال ضربة جوية ضمن قاطع محافظة صلاح الدين.

وأكد بيان للخلية، أن ذلك يشكل «استمراراً لنهجها في القصاص العادل من عصابات الشر الداعشية، حيث تواصل الأجهزة الأمنية بإشراف قيادة العمليات المشتركة واجباتها النوعية والاستباقية».

وفي هذه الأثناء، انطلقت، أمس، عملية أمنية لتفتيش وتأمين جبال العطشانة غرب الموصل شمالي العراق. وتواصل القوات العراقية عملياتها الاستباقية على العديد من الجبهات، في إطار مساعيها لإنهاء أي وجود لخلايا نائمة تابعة لتنظيم «داعش».