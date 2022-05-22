فرنسا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيستغرق 20 عاماً

باريس (وكالات)

قدّر الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية كليمان بون، أمس، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاماً»، مقترحاً أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها. وقال بون، عبر أثير إذاعة «راديو جي» الفرنسية: «علينا أن نكون صادقين، إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب، فذلك ليس صحيحاً، وسيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاماً وهو وقت طويل».

وأضاف المسؤول الفرنسي: «لا أريد أن نبيع الأوكرانيين أوهاماً وأكاذيب، وإذا قلنا للأوكرانيين أهلا بكم في الاتحاد الأوروبي، لكن لم تقرؤوا في الحاشية السفلية من العقد أنه مكتوب.. أهلا بكم بعد 15 عاماً، فأعتقد أننا نحضّر خيبات أمل لجيل كامل من الشعب الأوكراني».

وتابع بون: «في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه».

وأوضح أن المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترحها الرئيس الفرنسي «مكمّلة للاتحاد الأوروبي»، و«يمكن أن تقدم مشروعاً سياسياً ملموساً لدول ليست في الاتحاد الأوروبي وتريد التقارب معنا». وأردف الوزير الفرنسي: «الباب ليس مغلقاً بل على العكس الباب مفتوح»، مشيراً إلى مزايا المنظمة المقترحة مثل «حرية الحركة في أوروبا» والقدرة على «الاستفادة جزئياً من الميزانية الأوروبية لإعادة الإعمار ومن أجل التعافي» في أوكرانيا، وربما حتى الاستفادة من سياسات مشتركة حول الطاقة.

وتثير قضية توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا جدلاً وخلافات داخل التكتّل.

واستنكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أمس، «معاملة من الدرجة الثانية» من «عواصم معينة» بشأن ترشّح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أفاد، في وقت سابق، بأنه لا يؤيد منح أوكرانيا «طريقاً مختصراً» لعضوية الاتحاد الأوروبي.

أما الرئيس الفرنسي فقد قدّر في خطاب بمناسبة يوم أوروبا في التاسع من مايو الجاري أن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «سيستغرق عدة سنوات، في الواقع عدة عقود». واقترح في الأثناء إنشاء «منظمة أوروبية جديدة».

وردّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على المقترح الفرنسي، أمس الأول، قائلاً إنه «لا يمكننا أن نبقى على مسافة»، وأضاف «لسنا بحاجة إلى بدائل لترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي».

وفي إجابته على سؤال حول رد فعل زيلينسكي، قال بون إنه «يتفهم» موقفه لأن الاندماج في الاتحاد الأوروبي «يحشد شعبه».