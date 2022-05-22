روسيا تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا

قال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي الأحد، إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، مؤكداً أن كييف وراء تعليقها. وأضاف ميدينسكي مستشار الكرملين المسؤول عن المفاوضات مع كييف في مقابلة مع التلفزيون البيلاروسي "من جانبنا نحن مستعدون لمواصلة الحوار". وأضاف أن "تجميد المحادثات كان بمبادرة من أوكرانيا" معتبرا أن "الكرة أصبحت في ملعبهم". وقال إن "روسيا لم ترفض يوما التفاوض". جرت مفاوضات بعد بدء الهجوم على الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير وفشلها في الاستيلاء على العاصمة بسرعة. التقى وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا في ارس في تركيا، ثم اجتمع الوفدان في اسطنبول لكن دون أي تقدم. وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك الثلاثاء إن المحادثات "عُلقت"، فيما مع أعادت روسيا تركيز "عمليتها الخاصة" في شرق أوكرانيا.

المصدر: وكالات