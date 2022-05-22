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إيطاليا تفرض حجراً على مصابي «جدري القرود»
أرشيفية
23 مايو 2022 00:03

واصل مرض جدري القرود انتشاره في أنحاء مختلفة من العالم، وتم تأكيد أول حالة إصابة في أوروبا في السابع من مايو لشخص عاد إلى إنجلترا من نيجيريا حيث يتوطن جدري القرود.

وأصبحت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، حيث انتشر المرض في 14 دولة حول العالم.
 
وقالت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم الأحد، أنه يتعين على المصابين بفيروس جدري القرود أن يعزلوا أنفسهم لمدة 21 يوما، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».

يأتي ذلك بعد الإبلاغ عن 3 حالات إصابة بالمرض في البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الإصابات التي جرى اكتشافها مرتبطة بمهرجان أقيم في مدينة أنتويرب الساحلية الجمعة الماضية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جدري القرود
إيطاليا
أوروبا
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