«الصحة العالمية»: الحروب تدمر المجتمعات أكثر من الأوبئة

استهلت منظمة الصحة العالمية مؤتمرها السنوي بدعوات إلى إحلال السلام بوصفه شرطا أساسيا للصحة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف اليوم الأحد: إن الحرب والجوع والمرض أصدقاء «وأسس المجتمعات المستقرة تهتز وتُدَمَّر بفعل الحرب أكثر مما تهتز وتُدَمَّر بفعل الأوبئة». ولفت تيدروس إلى أن الأمراض والنقص في الرعاية الصحية والجروح النفسية غالبا ما تكون من عواقب الصراعات. وقال تيدروس الذي من المحتمل أن يتقدم لإعادة انتخابه في منصبه بعد غد الثلاثاء، الذي بدا واضحا تأثره بتجارب مؤلمة: «أنا ابن الحرب». وتابع تيدروس أن «المنظمة لا يمكنها إعطاء العلاج الوحيد الذي تشتد الحاجة إليه، ألا وهو السلام». وجاء ذلك بعد أن أكد بعض الزعماء في كلماتهم أن الأمن العالمي والصحة يسيران يدا بيد. وقال هؤلاء الزعماء: إن الحرب في أوكرانيا ليست الأزمة الوحيدة التي تهم منظمة الصحة. تجدر الإشارة إلى أن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل ليست مدرجة على جدول أعمال المؤتمر خلال الأيام المقبلة، ومن ذلك إبرام معاهدة محتملة تكون ملزمة قانونية للتأهب للأوبئة، وكذلك البحث في أصل فيروس كورونا في الصين وهو الإجراء الذي منعته الصين.

المصدر: وكالات