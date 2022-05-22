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زلزال عنيف يهز الساحل الشرقي لليابان
أرشيفية
22 مايو 2022 21:22
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته ست درجات هز منطقة قريبة من الساحل الشرقي لهونشو، الجزيرة الرئيسية في اليابان، اليوم الأحد.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا.
المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
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