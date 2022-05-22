زلزال عنيف يهز الساحل الشرقي لليابان

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته ست درجات هز منطقة قريبة من الساحل الشرقي لهونشو، الجزيرة الرئيسية في اليابان، اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا.

المصدر: وكالات