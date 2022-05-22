بايدن يحذر: «جدري القرود» قد يكون له «تداعيات»

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، على هامش جولته الآسيوية، من أن تأثير انتشار جدري القردة الذي رُصد في اثنتي عشرة دولة أوروبية وفي أستراليا وكندا والولايات المتحدة أيضًا، قد يكون له "تداعيات". وأوضح الرئيس الأميركي الذي كان يهم بمغادرة كوريا الجنوبية متوجهاً إلى اليابان الأحد، أنه لم يتبلغ بالكامل بـ"مستوى تعرض" الولايات المتحدة لهذا الفيروس من قبل مسؤولي الصحة في بلاده. وقال للصحافيين قبل ركوب الطائرة الرئاسية للتوجه إلى طوكيو "لكن هذا الأمر يجب أن يثير قلق الجميع". وأضاف "إذا انتشر، فستترتب عليه تداعيات". وجدري القردة مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان والعكس. وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحاً جلدياً يشبه جدري الماء على اليدين والوجه. لا يوجد علاج لجدري القردة الذي يتعافى منه المصابون عموماً بشكل طبيعي، وتستمرّ عوارضه بين 14 و21 يومًا. وأبلغت ثماني دول أوروبية على الأقل عن إصابات بالمرض الجمعة، على ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى أستراليا وكندا والولايات المتحدة، وهي دول لا تسجّل عادة إصابات به. والمرض موجود بالفعل في 11 دولة أفريقية حيث يُعتبر "متوطناً".

المصدر: وكالات