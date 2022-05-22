الأمن العراقي يوجه ضربة قوية لـ«داعش»

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، اعتقال 21 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي في عمليات منفصلة في أربع محافظات. وقال جهاز الأمن الوطني، في بيان صحفي اليوم، إن قواته نفذت عمليات منفصلة في أربع محافظات في إطار عمليات واسعة لملاحقة بقايا عصابات داعش، شملت اعتقال ستة إرهابيين في محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة، وخمسة في محافظة الأنبار ينتمون إلى ما يسمى قاطع الأنبار ويعملون بصفة مفارز أمنية. وأوضح أنه تم اعتقال أربعة من العناصر الإرهابية في محافظة ديالى اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين، لافتاً إلى اعتقال ستة إرهابيين في كركوك يعملون ضمن ما يعرف بديوان الجند، بينهم قيادي وهو أحد المسؤولين عن تفجير الأنابيب النفطية.

المصدر: وكالات