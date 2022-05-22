السعودية تبدأ تطبيق قرار العمالة المنزلية الجديد

بدأت المملكة العربية السعودية من اليوم الأحد تطبيق قرار جديد بشأن العمالة المنزلية، يقضي بفرض رسوم مالية على السعودي الذي لديه عمالة منزلية تزيد على 4 أشخاص. وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية إن السعودي سيدفع 9600 ريال (2,558 دولاراً) سنوياً مقابل كل عامل لديه يزيد على الأربعة المقررين. وينطبق القرار على المقيمين في المملكة لكن بشكل مختلف، حيث يتحمل المقيم تكلفة أي عامل منزلي يزيد على شخصين، حسبما حدد القانون، وبحسب الوزارة فإن القرار لا يشمل أصحاب الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى عدد أكثر، سواء ذوو الهمم أو المرضى المحتاجون لرعاية طبية خاصة، بحسب ضوابط تحددها لجنة مختصة. وتحدد لائحة عمال الخدمة المنزلية شروط وضوابط العمل في المملكة وتنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يحظر القانون تشغيل أي عامل منزلي عمره أقل 21 عاماً، كما يمنع صاحب العمل من تكليف العامل المنزلي بأي مهنة تختلف عن التي استقدم لأجلها. ويلزم القانون كتابة عقد من ثلاث نسخ بين العامل وصاحب العمل، وتقديم واحدة منها إلى مكتب الاستقدام الأهلي، لضمان حقوق الطرفين في حالة النزاع، ويأتي القرار الجديد بعدما أظهرت إحصائيات ارتفاع نسبة السعوديين الذين يستقدمون أكثر من 5 عمال منزليين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي