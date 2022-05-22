الإمارات تستعرض مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان» في مؤتمر عالمي بالقاهرة

القاهرة (الاتحاد) تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال «مؤتمر مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة»، الذي يقام اليوم الاثنين في القاهرة برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

ويأتي المؤتمر ضمن المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في إطار الحوار الاستراتيجي بينهما.

ويستعرض محمد سهيل النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتسجيل الأسلحة «الدار أمان»، والتي لاقت إشادة من برنامج «الحد من التسلح» في جامعة الدول العربية، باعتبارها أحد الطرق التي تساهم في الحد من التسلح وتنظيم امتلاك السلاح، وهو برنامج مرتبط بالأمم المتحدة.

كما سيتم خلال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، استعراض تجارب بعض الدول العربية الأخرى مثل مصر والعراق وموريتانيا، إلى جانب الاطلاع على رؤية منظمتي الإنتربول والتجارة العالمية وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة لكيفية النقل الدولي لتلك الأسلحة، والتعرف على كيفية تحديد وتعطيل مصادرها وأهمية مراقبة الحدود وضرورة التعاون الإقليمي في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان» استهدفت حماية المواطنين من الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لدى المواطنين بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، خاصة برنامج الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في الأمم المتحدة وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.

وتم تنظيم المبادرة عن طريق مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالتعاون مع وزارة الداخلية، واستهدفت شريحة المواطنين الذين يمتلكون أسلحة وذخيرة من دون ترخيص، حيث إنها بدأت في الرابع والعشرين من يناير الماضي وانتهت يوم 24 أبريل الجاري.

