الإثنين 23 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بريطانيا تسجل إصابات جديدة بجدري القردة
أرشيفية
22 مايو 2022 17:37

تسجل المملكة المتحدة إصابات يومية جديدة بجدري القردة، على ما أعلنت مسؤولة بوكالة الأمن الصحي في البلاد الأحد، وهي مسألة تقول الحكومة إنها تأخذها «على محمل الجد».

وقالت كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي سوزان هوبكنز لشبكة بي بي سي: «إننا نرصد إصابات إضافية كل يوم».

وأوضحت هوبكنز أنه تم تسجيل عشرين إصابة في الأسبوع الماضي وسيتم نشر حصيلة جديدة الاثنين تتضمن «أرقام نهاية الأسبوع».

وسجلت العديد من الدول الأوروبية إصابات بجدري القردة التي قد يتزايد عددها في أوروبا، وفقاً لما ذكر مسؤول إقليمي في منظمة الصحة العالمية الجمعة.

وأشارت هوبكنز إلى أن «الغالبية العظمى من الإصابات المسجلة حتى الآن في المملكة المتحدة، تتماثل للشفاء من تلقاء نفسها».

وأضافت أن جدري القردة «مرض معدٍ جديد ينتشر في مجتمعنا» مع «مصابين لم يخالطوا قط أي شخص قادم من غرب إفريقيا»، حيث كان المرض موجوداً في السابق.

ودعت إلى اليقظة لأدنى عارض، مضيفة أن الخطر على السكان بشكل عام «منخفض للغاية». وإذ لا يوجد لقاح ضد جدري القردة الذي لا يتطلب علاجاً، إلا أنه يمكن إعطاء لقاح الجدري لحماية المخالطين، بحسب هوبكنز.

وقال وزير التعليم نديم الزهاوي لـ بي بي سي، إن الحكومة تتعامل مع الأمر «بجدية بالغة» وإن المملكة المتحدة بدأت في شراء جرعات من لقاح الجدري.

المصدر: وكالات
جدري القرود
أفريقيا
بريطانيا
آخر الأخبار
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
الإمارات
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
اليوم 03:00
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
الإمارات
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
اليوم 03:00
حاكم الشارقة لدى وصوله إلى مقر الملتقى بحضور سلطان بن أحمد (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي يؤكد على ضرورة تقديم المحتوى الهادف
اليوم 03:00
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
الإمارات
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
اليوم 03:00
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
الإمارات
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©