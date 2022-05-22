الإثنين 23 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
وزير فرنسي يكشف مفاجآت عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
كليمان بون الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية
22 مايو 2022 17:17

قدّر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، اليوم الأحد، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما"، مقترحا أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.
وقال كليمان بون على أثير "راديو جي" الفرنسي "علينا أن نكون صادقين... إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب. ذلك ليس صحيحا. ربما يستغرق 15 أو 20 عاما وهو وقت طويل".
وأضاف "في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين... بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه".

المصدر: وكالات
فرنسا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
الإمارات
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
اليوم 03:00
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
الإمارات
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
اليوم 03:00
حاكم الشارقة لدى وصوله إلى مقر الملتقى بحضور سلطان بن أحمد (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي يؤكد على ضرورة تقديم المحتوى الهادف
اليوم 03:00
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
الإمارات
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
اليوم 03:00
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
الإمارات
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©