بايدن يصل اليابان ثاني محطّات جولته الآسيوية

توّجه الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إلى اليابان ثاني محطّات جولته الآسيوية الأولى الهادفة إلى تأكيد التزام واشنطن في المنطقة. وغادر بايدن كوريا الجنوبية وحطّت طائرته في قاعدة يوكوتا الجوية خارج عاصمة اليابان حيث سيلتقي رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والإمبراطور الإثنين، فضلا عن إعلان مبادرة تجارية متعددة الأطراف بقيادة الولايات المتحدة. ومن المنتظر أن يشدد الرئيس الأميركي الثلاثاء على الدور القيادي لبلاده في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال اجتماع مع زعماء أستراليا والهند واليابان في إطار قمة تحالف كواد الرباعي.

وأثناء وجوده في سيول، أكد الرئيس الأميركي استعداده للقاء كيم جونغ أون إذا كان الأخير "صادقا". وأجرى بايدن محادثات ليومين مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول ركّزت خصوصا على تعزيز الدفاع العسكري ضد كوريا الشمالية. وذكر بايدن ويون في بيان السبت أنه تم "الاتفاق على إطلاق مشاورات لتوسيع نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة والتدريب في شبه الجزيرة الكورية وحولها".

المصدر: وكالات