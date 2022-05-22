الصحة العالمية تدعو إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد جدري القرود

دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد المزيد من الانتشار لمرض جدري القرود.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف أن "تحديد الحالات المؤكدة والمشتبه بها لجدري القرود، بدون أي تاريخ سفر، لمنطقة موبوءة في العديد من الدول يعد أمرا غير معتاد، وبالتالي، هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بشأن جدري القرود وإجراء اكتشاف شامل للحالات والعزل(يتم تقديمه مع رعاية داعمة) ورصد المخالطين ورعاية داعمة للحد من انتقال المرض في المستقبل".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحالات التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن في أوروبا وأميركا الشمالية واستراليا.

وقالت إنه بسبب حالة المراقبة التي مازالت محدودة، من المحتمل جدا أن تظهر الحالات بين مجموعات سكانية وبلدان أخرى.وحتى السبت، أشارت تقديرات المنظمة إلى أن هناك 90 حالة إصابة مؤكدة و30 حالة مشتبه بها.