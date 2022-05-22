منظمة الصحة العالمية تجتمع في جنيف

يلتقي الدول الأعضاء الـ194 في منظمة الصحة العالمية الأحد في جنيف للبحث في سبل بناء نظام صحي عالمي فعّال وعادل أكثر في ظلّ التداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19. ويُتوقّع أن يتمّ التجديد للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لخمس سنوات إضافية. ويعد الاجتماع أول لقاء لجمعية الصحة العالمية يُعقد حضوريًا منذ بداية الجائحة،وسيتمّ طرح التمويل المستدام لمنظمة الصحة العالمية، أحد أكثر المواضيع دقّة وصعوبة. وستنظر الجمعية في تجديد اللوائح الصحية الدولية للتمكين من الاستجابة بسرعة وفعالية أكبر لحالات الطوارئ الصحية. وسيتوجّب على جمعية الصحة العالمية أيضًا اتّخاذ قرار بشأن إنشاء لجنة دائمة للطوارئ منبثقة عن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وتفعيلها في غضون 24 ساعة في حالة طوارئ صحية دولية أي في حالة أعلى مستوى من التأهب لمنظمة الصحة العالمية. في المقابل، أُطلق العمل على اتفاق دولي جديد حول الصحة العالمية والذي يجب أن يكون ملزمًا لمؤيديه، على أن يُكمّل اللوائح الصحية الدولية.





المصدر: آ ف ب