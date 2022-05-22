الإثنين 23 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
شنغهاي تغير تدابير مكافحة كورونا
راكب يرتدي بدلة واقية يركب قطار مترو الأنفاق في اليوم الأول من أجزاء من خدمات مترو الأنفاق بالمدينة
22 مايو 2022 11:13

تفرض شنغهاي نظاما مشابها لذلك الذي كانت تستخدمه قبل ظهور المتحور أوميكرون بدلاً من تدابير الإغلاق الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك مع تراجع الإصابات في المدينة الصينية بشكل مستمر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائب مدير لجنة الصحة في شنغهاي، تشاو داندان، القول في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن المدينة سوف تصنف المناطق ما بين عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر بعد 31 مايو. 

وأوضح أن أي منطقة لا تسجل إصابات كورونا أو حالات عدوى محلية لمدة 14 يوما سوف تصنف منخفضة المخاطر، في حين سوف ينطبق تعريف عالية المخاطر على المناطق التي تسجل أكير من 10 إصابات مؤكدة أو حالتي إصابة محلية.

وقال إن سكان المناطق عالية ومتوسطة المخاطر سوف يتم إلزامهم بالبقاء في منازلهم والخضوع لفحوص كل 14 يوما للكشف عن الإصابات.

وبموجب النظام المفروض حاليا في شنغهاي، يتم تحديد "مناطق محظورة" و"مناطق خاضعة للسيطرة" و"مناطق وقاية "،وفقا لأعداد الإصابات فقط ويتم تقييد الحركة بها بدرجات متفاوتة.

وقال عمدة المدينة يوم الاثنين إن شنغهاي تهدف للعودة إلى الحياة الطبيعية واستعادة عمليات الإنتاج بالكامل بحلول منتصف إلى أواخر يونيو.

وفي إطار مساعي الحكومة المحلية لاستئناف حركة النقل العام تدريجيا، أعادت فتح أربعة خطوط لقطارات الأنفاق في شنغهاي اليوم الأحد.

وسجلت المدينة 622 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في يوم 21 مايو، بعد تسجيل 868 إصابة في اليوم السابق، مع عدم تسجيل أي حالات خارج منشآت العزل الحكومية، وفقا لبيانات من لجنة الصحة في شنغهاي. 

المصدر: د ب أ
شنغهاي
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
الإمارات
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
اليوم 03:00
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
الإمارات
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
اليوم 03:00
حاكم الشارقة لدى وصوله إلى مقر الملتقى بحضور سلطان بن أحمد (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي يؤكد على ضرورة تقديم المحتوى الهادف
اليوم 03:00
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
الإمارات
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
اليوم 03:00
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
الإمارات
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©