كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات واللقاحات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2ر527 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 44ر11 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 527 مليونا و 216 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 288 ألف وفاة.كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 440 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.