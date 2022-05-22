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قتيلان وإصابة العشرات في إعصار ضرب ميشيغان الأميركية
أرشيفية
22 مايو 2022 10:05

قتل شخصان على الأقل وأصيب 44 آخرون في إعصار ضرب شمالي ولاية ميشيجان الأميركية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن مسار الإعصار، الذي ضرب بلدة جايلورد في شمالي ميشيجان يومالجمعة، امتد لأكثر من 27 كيلومترا في 20 دقيقة.

وتم تصنيف الإعصار على أنه من الفئة الثالثة على مقياس فوجيتا الذي يقيس شدة الأعاصير، حيث بلغت سرعة الرياح 240 كيلومترا في الساعة.

ويعتبر الإعصار هو الأول الذي يصل إلى الفئة الثالثة على مقياس فوجيتا للأعاصير في الولاية منذ عام 2012.

ونقلت محطة "سي إن إن" عن شرطة ولاية ميشيجان أن الضحيتين كانا في السبعينات من العمر.

يشار إلى أن الأعاصير هي أمر غير معتاد في المنطقة. وقالت جريتشن ويتمر حاكمة ميشيجان إنها أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة أوتسيجو، التي تقع بها بلدة جايلورد.

وأضافت ويتمر:"سنقوم بكل ما يلزم لإعادة البناء. لا يوجد تحد لا يمكننا تخطيه معا". 

المصدر: د ب أ
الولايات المتحدة
أعاصير
ميشيجان
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