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بايدن يتوجّه إلى اليابان ضمن الجولة الآسيوية
بايدن
22 مايو 2022 09:21

يتوّجه الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إلى اليابان، المحطّة الثانية ضمن جولة تهدف لتعزيز الدور الرائد للولايات المتحدة في آسيا.

وسيغادر بايدن كوريا الجنوبية حيث عقد سلسلة اجتماعات مع رئيسها المنتخب حديثا يوم سوك-يول، وناقشا مسائل عدة من بينها توسيع التدريبات العسكرية المشتركة في مواجهة استعراض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوّته.

وقبل مغادرته كوريا الجنوبية، سيلتقي بايدن مع رئيس "هيونداي" للاحتفال بقرار مجموعة السيارات العملاقة استثمار مبلغ قدره 5,5 مليارات دولار في مصنع للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا الأميركية.

كما سيلتقي مع الجنود الأميركيين والكوريين الجنوبيين إلى جانب يون، في إطار جدول أعمال قال مسؤول في البيت الأبيض إنه "يعكس طبيعة الإندماج الحقيقي" الذي يميّز التحالف الاقتصادي والعسكري بين البلدين.

وأما في اليابان، فسيلتقي بايدن برئيس الوزراء فوميو كيشيدا والامبراطور ناروهيتو الاثنين قبيل قمة تحالف "كواد" (الرباعي) التي تجمع قادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.

كما سيكشف بايدن الاثنين عن مبادرة أميركية جديدة كبرى للتجارة الإقليمية و"إطار العمل الاقتصادي لمنطقة الهندي-الهادئ.



المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
اليابان
بايدن
كوريا الجنوبية
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