الإثنين 23 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين
دمار خلفه زلزال في الفلبين (أرشيفية)
22 مايو 2022 08:22

ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر إقليم "باتانجاس" 66/ كلم جنوب مانيلا/ في جزيرة لوزون  الرئيسية الفلبينية اليوم الأحد. ولم ترد على الفور  تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن الزلزال، وقع الساعة 50:5 صباح الأحد بالتوقيت المحلي(الساعة 0950 مساء السبت بتوقيت جرينتش)، وكان على عمق 132 كيلومترا، وعلى بعد حوالي 21 كيلومترا شمال 
غربي بلدة "كالاتاجان".

كما شعر السكان بالزلزال في العاصمة مانيلا وإقليمي "بولاكان" و"أورينتال ميندورو".

وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.

وكان زلزال بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب الفلبين وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا في وسط البلاد في أكتوبر 2013، وهو آخر زلزال قوي يضرب البلاد.

وفي يوليو 1990، قتل أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون بشمال البلاد جراء زلزال بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد. 

المصدر: وكالات
الفلبين
زلزال
مانيلا
آخر الأخبار
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
الإمارات
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
اليوم 03:00
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
الإمارات
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
اليوم 03:00
حاكم الشارقة لدى وصوله إلى مقر الملتقى بحضور سلطان بن أحمد (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي يؤكد على ضرورة تقديم المحتوى الهادف
اليوم 03:00
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
الإمارات
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
اليوم 03:00
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
الإمارات
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©