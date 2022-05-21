السيسي: الجيش المصري حارب التخلف والتردي وعدم قدرة الدولة

أحمد عاطف (القاهرة)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن كل إجراء لم تنفذه الحكومات المصرية خلال الـ 50 سنة الماضية يدفع السكان ثمنه حالياً، موضحاً أن الجيش المصري لم يحارب الإرهاب فقط، لكنه حارب التخلف والتردي وعدم قدرة الدولة. وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي» المطل على محور «الضبعة»، أن جهود الجيش كانت إلى جانب المستثمرين ورجال الأعمال، لافتاً إلى أنه تم إنفاق تريليونات الجنيهات لتحقيق تنمية تواكب زيادة سكانية بواقع مليوني نسمة سنوياً.

ودعا السيسي مجدداً إلى ضرورة عدم الخوض في مشروعات أخذت حقها من الدراسة من قبل متخصصين وتبلورت في سياق فكري وعلمي وتخطيطي شامل لتحقيق الأهداف المرجوة على أساس واضح، مؤكداً أن ما يتم إنجازه على مستوى الدولة ليس قائماً على هوى شخصي وإنما هو نتيجة عمل لجان من المتخصصين لوضع تصورات شاملة وتحقيق أهداف على أسس واضحة وتصورات متكاملة للمشروع ليتم تنفيذه وتحقيق أهدافه، مشيراً إلى أنه من المستحيل البناء على خطوة لا يوجد أساس لها.

وشدد السيسي على أنه دائماً ما يحب أن يسمع للآخرين، وأن يكون مطلعاً ومتابعاً، لافتاً إلى أن هذا ليس رداً على أحد، وأن هناك حواراً وطنياً لهذا الأمر ولكل ما يتم طرحه خاصة أن البيانات متوافرة ومتواجدة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية بالتفصيل.