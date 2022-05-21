مقتل 6 جنود بهجوم إرهابي لـ«الشباب» جنوبي الصومال

مقديشو (وكالات)

قُتل 6 جنود صوماليين وأُصيب عدد آخر أمس، في هجوم نفّذته حركة «الشباب» الإرهابية جنوبي الصومال. وقالت وسائل إعلام صومالية، إن عناصر حركة «الشباب» هاجموا نقطة تفتيش أمنية في الضواحي الشمالية لبلدة «بلعد» صباح أمس. وأضافت: «أسفر الهجوم عن مقتل 6 جنود في اشتباك مسلح بين مقاتلي حركة الشباب والقوات الحكومية على الحاجز الأمني في البلدة».

وانتحل عناصر «الشباب» صفة مدنيين، واستقلوا سيارة ركاب، قبل أن يفتحوا النار على القوات الموجودة عند نقطة تفتيش.

ولم تعلِّق السلطات الصومالية على الهجوم، في حين أعلنت حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، مسؤوليتها عنه. والأسبوع الماضي، وقع تفجير في مطعم بمنطقة «بلعد»، ما أدّى إلى إصابة 4 مسؤولين محليين في البلدة الواقعة نحو 35 كيلو متراً شمالي العاصمة مقديشو.