«أوتشا»: 18 مليون شخص مهددون بالجوع في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا» التابع للأمم المتحدة أن 18 مليون شخص مهددون بالجوع في السودان بنهاية العام الجاري.

وأفاد المكتب في بيان أن المعاناة التي يتكبدها السودانيون جاءت جراء تبعات الإجراءات الأخيرة في أكتوبر 2021، حيث تراجع الإنتاج الزراعي في العام الحالي بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي جراء زيادة أسعار المدخلات.

وفي سياق آخر، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل شخص إثر إصابته بطلق ناري في الصدر خلال مظاهرات مطالبة بحكم مدني في أم درمان.

وقالت اللجنة، في بيان لها أمس، إن هناك إصابات أخرى بين المتظاهرين نتيجة للقمع المفرط، ليرتفع بذلك عدد القتلى في المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني منذ 25 أكتوبر إلى 96 قتيلاً.