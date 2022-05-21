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خالد بن سلمان: نتطلع إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن إلى السلام والتنمية
خالد بن سلمان: نتطلع إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن إلى السلام والتنمية
22 مايو 2022 01:51

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ضرورة الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لفتح طرق مدينة تعز المحاصرة والانخراط بجدية في جهود السلام اليمنية.
وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على «تويتر»، أمس، عقب لقائه في واشنطن مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينج: «رغم إيجابية الهدنة المعلنة لحد كبير، إلا أن هناك دوراً مهماً يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به للضغط على الميليشيات الحوثية لفتح طرق تعز وإيداع إيرادات ميناء الحديدة والانخراط بجدية في جهود السلام، لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار».
وأضاف أنه أكد خلال اللقاء أيضاً على دعم تحالف دعم الشرعية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، معرباً عن تطلعه لأن يصل اليمنيون إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن إلى السلام والتنمية.
من جهته، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر على «تويتر»، إنه رافق نائب وزير الدفاع في زيارته لواشنطن، حيث ناقش مع ليندركينج كيفية إحراز تقدم في الجانب الإنساني باليمن وعلى رأسها فتح ميليشيات الحوثي للمعابر في تعز وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.

خالد بن سلمان
اليمن
السعودية
الحوثيين
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