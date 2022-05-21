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4276 خرقاً حوثياً لإطلاق النار
4276 خرقاً حوثياً لإطلاق النار
22 مايو 2022 01:51

عدن (الاتحاد)

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، إن الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، منذ بداية الهدنة الأممية وحتى أمس، تجاوزت 4276 خرقاً في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة.
وأوضح أن ميليشيات الحوثي تواصل تصعيدها وخروقاتها للهدنة الأممية المعلنة في ظل الالتزام التام والكامل للجيش اليمني بوقف إطلاق النار.
وأكد العميد مجلي خلال إيجازه الصحفي، أمس، أن الجيش اليمني ومقاتلي القبائل سيبقون سداً منيعاً في مواجهة الانقلاب والإرهاب وصمام أمان في حماية أرضه وسيادته ووحدته ومكتسباته.
وأكد أن قوات الجيش ومقاتلي القبائل في كل المواقع القتالية يتمتعون بروح معنوية عالية وكفاءة قتالية متميزة.
واستعرض العميد مجلي خروقات وانتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية في كافة الجبهات والمحاور القتالية والاستهدافات المتكررة للمناطق الآهلة بالسكان والأعيان المدنية في مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة.

اليمن
الحوثيين
مأرب
تعز
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