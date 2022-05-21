6 قتلى بقصف استهدف «العمال الكردستاني» شمال العراق

السليمانية (وكالات)

قتل 6 أشخاص، على الأقلّ، بقصف طائرات مسيرة استهدف، صباح أمس، حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ونسب إلى تركيا، حسبما أفاد مصدر طبي ومصدر محلي.

وغالباً ما تقصف أنقرة مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لا سيما في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي.

وقصفت طائرات مسيرة مواقع في قضاء «جمجمال» الجبلية النائية والزراعية، الواقعة إلى غرب مدينة السليمانية أمس، كما أفاد مصدران محليان. وقال مدير ناحية أخجلر، الواقعة في القضاء الذي تعرض للقصف، هيمن بهجت، إن «طائرات تركية من دون طيار قصفت مرتين مناطق جبلية».

وأضاف إن القصف الأول وقع «الساعة الخامسة صباحاً والثاني في الساعة التاسعة»، موضحاً أن القصف الثاني استهدف «شاحنة صغيرة وأسفر عن خمسة قتلى، وحتى الآن هوية اثنين من القتلى معروفة». وأفاد مصدر في الطب العدلي في جمجمال، أن مدنيين وصلا إلى مقاره، قتلاً أثناء القصف. وقال إن «جثتين من أهالي منطقة جمجمال وصلتا إلى مشفى المدينة، ثم نقلتا إلى الطب العدلي في السليمانية».

وقال من جهته ناطق باسم حزب العمال الكردستاني، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن ثلاثاً من مقاتليه «استهدفوا بطائرات مسيرة تركية» و«تعرضوا لجروح خطيرة».

وفي وقت لاحق من بعد ظهر أمس، استهدفت غارة بطائرة من دون طيار نُسبت إلى تركيا سيارة في مخيم للاجئين الأكراد الأتراك في منطقة مخمور، وهو ما أسفر عن مقتل شخص «من المخيم»، حسبما أفاد مدير المخيم نجيرفان محمود.

وتنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

ويخوض حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية، تمرّداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.