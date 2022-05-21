سوريا تعترض هجوماً صاروخياً إسرائيلياً

دمشق (وكالات)



أفادت وسائل إعلام سوريّا بأنّ الدفاعات الجوّية للجيش السوري اعترضت صواريخ إسرائيليّة قرب دمشق. ونقلت وكالة «سانا» الرسميّة عن مصدر عسكري، تأكيده اعتراض رشقات من صواريخ أرض-أرض من اتّجاه الجولان السوري المحتلّ، مستهدفة بعض النقاط في جنوب دمشق.

وأضاف المصدر: تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي للصواريخ وأسقطت معظمها، وهو ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى ووقوع بعض الخسائر المادّية.

وأفاد مراسلون لوكالة فرانس برس في دمشق بسماع دويّ انفجارات قويّة ليلاً.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ«مقتل ثلاثة ضبّاط وإصابة أربعة آخرين من طواقم الدفاعات الجوّية التابعة للجيش السوري، جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكريّة ومستودعات بمحيط العاصمة دمشق».

وبحسب المرصد، فإنّ «النيران اشتعلت ضمن مواقع في محيط مطار دمشق الدولي، حيث شوهِدت سيّارات الإسعاف وهي تهرع إلى الأماكن المستهدفة».

يأتي ذلك في أعقاب هجوم في 13 مايو أسفر عن مقتل خمسة جنود سوريّين وآخَر في 27 أبريل ذكر المرصد أنّه أدّى إلى مقتل 10 بينهم ستّة جنود سوريّين، في أعنف غارة من نوعها منذ بداية عام 2022.