بيروت: توقع اتفاقية تعاون عسكري مع واشنطن

بيروت (وكالات)

وقع وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم مع السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة. جاء ذلك خلال لقاء بين الوزير سليم والقائد الجديد للقيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا. واستقبل الوزير سليم الجنرال مايكل كوريلا على رأس وفد ضم كبار الضباط بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني اللبناني. وجرى خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة. ووقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني الوزير سليم وعن الجانب الأميركي السفيرة شيا. وأكد الجانب الأميركي «مواصلة دعم الجيش»، منوهاً بـ«الكفاءة العالية التي يتمتع بها، والدور الذي يقوم به في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الحدود». وجرى خلال اللقاء عرض علاقات التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة والمساعدات الأميركية للجيش اللبناني، وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قد استقبل الجنرال مايكل كوريلا في السرايا الحكومية، في حضور السفيرة الأميركية والوفد المرافق والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.