الإمارات في مقدمة الدول الجاذبة للمواهب عالمياً

نيويورك (الاتحاد)

أكد وفد الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة العامة بشأن المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة، أن الإمارات تأتي في المرتبة السادسة لأكثر الدول جذباً للمهاجرين على مستوى العالم، وهو ما جعلها من أكثر المجتمعات تنوعاً على وجه الأرض، حيث تلتقي مختلف الثقافات والخبرات والمواهب في ظل مناخٍ اقتصادي واجتماعي داعم للتطور والنمو، ليس فقط على مستوى الاقتصاد المحلي، بل على المستوى الدولي.

وأشار ممثل وفد الإمارات، في بيان، خلال المناقشة التي استعرضت مدى التقدم الذي تم إحرازه في سبيل تحقيق الالتزامات التي تم التعهد بها قبل أربع سنوات في مراكش للوصول إلى هجرة آمنة ومنظمة وقانونية، إلى أن الإمارات ثاني أكبر مصدر للتحويلات المالية عالمياً بقيمة تجاوزت الـ 44 مليار دولار، العام الماضي فقط، رغم تحديات الأزمة، والتي ساهمت بالتأكيد في دعم وتنمية كثير من المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وقال: «لطالما كانت أهداف الاتفاق العالمي للهجرة حاضرة دائماً في ذهن قيادة الدولة وصناع القرار، حيث أقرت الإمارات عدداً من السياسات والتشريعات المعنية بالدخول والإقامة في الدولة، خصوصاً لأصحاب المهارات والعمال الأجانب، واستحدثت فئات جديدة من التأشيرات لتيسير قدومهم وإقامتهم في الدولة بحثاً عن فرص العمل اللائق».

وانسجاماً مع ما أقره الاتفاق العالمي للهجرة، أفاد ممثل وفد الدولة بأن الهجرة يجب أن تكون اختياراً، وليست عملاً يائساً للهروب من المنازعات أو الأزمات الاقتصادية أو المناخية، لذا تبنت دولة الإمارات نهجاً متكاملاً محوره الإنسان.

وأضاف: «إذ نشارككم اليوم الاعتراف بالحاجة إلى بذل مزيد من الجهود على كافة المستويات، الوطني والإقليمي والعالمي، واتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حوكمة أفضل للهجرة، سنستمر في تطوير سياسات وطنية للعمل والهجرة قائمة على الأدلة والبيانات، وتكثيف التعاون الدولي والشراكات للقضاء على آفة الاتجار بالبشر، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مناخ يساعد المهاجرين على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة». وتابع: «سنواصل العمل على تيسير إرسال التحويلات المالية بوسائل أكثر أماناً وأقل كلفة».

وأكد مواصلة الدولة من خلال رئاسة الأمانة الدائمة لحوار أبوظبي، دعم خطط الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف الاتفاق، وبناء جسور المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات في مختلف ممرات الهجرة، وصولاً إلى تعزيز دور المشاورات الإقليمية في الوقوف على الأولويات والتحديات الإقليمية للهجرة وضمان أخذها بعين الاعتبار، في إطار الحوكمة العالمية للهجرة.