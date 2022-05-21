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الجيش الروسي يعلن تدمير شحنة أسلحة غربية
الجيش الروسي يعلن تدمير شحنة أسلحة غربية
22 مايو 2022 01:52

موسكو (وكالات) 

أفاد الجيش الروسي، أمس، بأنه دمر شحنة أسلحة غربية كبيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية غربي كييف باستخدام صواريخ كاليبر أُطلقت من البحر.
وأضافت وزارة الدفاع، في بيان، أن الضربة استهدفت «مجموعة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية قادمة من الولايات المتحدة ودول أوروبية»، وكانت موجهة إلى القوات الأوكرانية في منطقة دونباس الشرقية، حيث يتركز القتال.
وأوضح البيان أن الصواريخ الروسية أصابت مستودعات لتخزين الوقود بالقرب من أوديسا على ساحل البحر الأسود، وأسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سوخوي-25 و14 طائرة مسيرة.
وفي آخر تحديث لها بشأن العمليات العسكرية، قالت وزارة الدفاع الروسية أيضاً، إنها قصفت العديد من مواقع القيادة الأوكرانية.
وكثف الغرب إمدادات الأسلحة لأوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي، ويحاول الجيش الروسي اعتراض هذه الشحنات وتدميرها.
وتقول موسكو، إن شحنات الأسلحة الغربية إلى كييف، إضافة إلى فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الروسي، ترقى إلى مستوى «حرب بالوكالة» من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

روسيا
الجيش الروسي
أوكرانيا
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