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إسرائيل تؤكد أول حالة إصابة بجدري القرود
إسرائيل تؤكد أول حالة إصابة بجدري القرود
21 مايو 2022 23:00

 سجلت إسرائيل اليوم السبت، أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود، وتوقع المسؤولون احتواء المرض.والحالة لرجل في الثلاثينيات من عمره عاد من رحلة في غرب أوروبا، وفقاً لمركز تل أبيب الطبي سوراسكي (إيخيلوف) حيث يخضع للحجر الصحي ويعاني آلاماً بسيطة.
وقال وزير الصحة نيتسان هورويتز، إنه قد يتم شراء بضع مئات من اللقاحات، وخصوصا للعاملين في القطاع الطبي الذين يعالجون مرضى محتملين، من أجل منع المزيد من العدوى. وأضاف للقناة 12 الإسرائيلية «هذا ليس وباء، إنه ليس مثل فيروس كورونا».
ولم يذكر تفاصيل عن اللقاح، لكن لقاح الجدري يمكن أن يقي أيضاً من جدري القرود.

 

المصدر: رويترز
جدري القرود
إسرائيل
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