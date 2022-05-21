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روسيا تنشر لائحة بـ 963 أميركياً ممنوعين من دخول أراضيها
روسيا تنشر لائحة بـ 963 أميركياً ممنوعين من دخول أراضيها
21 مايو 2022 22:20

 نشرت وزارة الخارجية الروسية السبت لائحة تتضمن 963 اسماً لشخصيات أميركية ممنوعة من دخول روسيا بينها الرئيس جو بايدن ورئيس مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك مارك زاكربرغ والممثل مورغان فريمان، رداً على عقوبات مماثلة فرضتها واشنطن منذ بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا.ونشرت الوزارة هذا المستند على موقعها الإلكتروني ويتضمن خصوصاً أسماء مسؤولين حكوميين وبرلمانيين إضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني.
وسبق أن أعلنت موسكو فرض عقوبات على عدد من الشخصيات الموجودة أسماؤها على اللائحة، خصوصاً بايدن ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن وزاكربرغ.
وتتضمن اللائحة أيضاً اسم الممثل فريمان الذي لم تُعلن عقوبات ضده قبل الآن. وتتهمه الخارجية الروسية بأنه سجّل عام 2017 مقطع فيديو يؤكد فيه أن روسيا تقود «مؤامرة» ضد الولايات المتحدة.

المصدر: آ ف ب
روسيا
جو بايدن
أميركا
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