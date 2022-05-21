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بريطانيا تطالب بتسليح مولدوفا بأسلحة الناتو
بريطانيا تطالب بتسليح مولدوفا بأسلحة الناتو
21 مايو 2022 21:26

كشفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس عن رغبتها في "تجهيز (مولدوفا جارة أوكرانيا بأسلحة) وفقاً لمعايير حلف شمال الأطلسي (ناتو)" لحمايتها من هجوم روسي محتمل.
وقالت تروس إن بريطانيا تناقش هذه الإمكانية مع حلفائها، نظراً لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "واضحاً في طموحاته لخلق روسيا أكبر"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم السبت.
وذكرت وزيرة الخارجية في مقابلة مع صحيفة "ذا تليجراف" أن الهدف هو ضمان أن أوكرانيا "قادرة دوماً على الدفاع عن نفسها" وأن هذا ينطبق أيضاً على "الدول الأخرى المعرضة للخطر" مثل مولدوفا، العضوة في حلف الناتو.
وأضافت: "ما نعمل عليه في هذه اللحظة هو مفوضية مشتركة مع أوكرانيا وبولندا بشأن تطوير دفاعات أوكرانيا لترقى إلى معايير الناتو".
وتابعت قائلة: "لذلك سنستعرض شكل هذه (الدفاعات)، وما يحتاجه الأوكرانيون. المسألة إذاً هي كيف نحافظ على ذلك على مدار الوقت؟".

 

المصدر: د ب أ
بريطانيا
مولدوفا
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