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سويسرا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود
سويسرا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود
21 مايو 2022 21:10

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم السبت، أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في البلاد.
وذكرت مديرية الصحة في مقاطعة برن أنه من المرجح أن يكون صاحب الحالة قد أُصِيْب بالعدوى في الخارج.
وكان قد تم إبلاغ السلطات عن الاشتباه في هذه الحالة أمس الجمعة قبل أن يؤكد أحد المعامل الإصابة.
وذكرت مديرة الصحة أن الشخص المصاب تلقى رعاية في العيادة الخارجية وتم إيداعه في العزل المنزلي وأضافت أنه تم إبلاغ كل الأشخاص الذين خالطوه.
يشار إلى أن حالات الإصابة بهذا المرض المعدي النادر تزايدت في بعض الدول الأوروبية منذ مطلع مايو الجاري، كما تم الإعلان عن حالات إصابة مؤكدة أيضاً في كل من أستراليا وكندا والولايات المتحدة.
وغالباً ما تتسبب الإصابة بعدوى فيروس جدري القرود في أعراض طفيفة لكن الإصابة قد تسبب مسارات خطيرة للمرض في بعض الأحيان.

 

المصدر: د ب أ
سويسرا
جدري القرود
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