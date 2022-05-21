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السعودية تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بجدري القردة
السعودية تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بجدري القردة
21 مايو 2022 19:54

 أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أنه لم يتم حتى الآن رصد أي حالة في المملكة مصابة بمرض جدري القرود الذي بدأت تظهر له حالات مؤخراً في بعض دول أوروبا وشمال أميركا بعد أن كان مستوطناً في بعض الدول الأفريقية لأكثر من 50 عاماً. 

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - إلى جاهزيتها التامة للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات في حال ظهور أي حالة، لا قدر الله، لافتة الانتباه إلى أن جميع الفحوص الطبية والمخبرية متوفرة، كما أن لديها خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك الحالات في حال ظهورها وتشمل تعريف الحالات المشتبه بها والمؤكدة، والتعامل معها والتقصي الوبائي للمخالطين. وبيّنت أن برنامج اللوائح الصحية الدولية بالمملكة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل أي مستجدات حول المرض أو رصد أي حالات في جميع أنحاء العالم للتأكد من عدم وجود مخالطين لأي حالات ترصد في المملكة. 

وحثت وزارة الصحة السعودية الجميع على الحرص باتباع السلوكيات الصحية، وإرشادات التوعية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة «وقاية»، كذلك في حالة السفر لخارج المملكة التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في الدول التي تم رصد المرض فيها. 

المصدر: وام
جدري القرود
السعودية
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