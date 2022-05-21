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زيلينسكي: "لا بديل" عن ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
زيلينسكي: "لا بديل" عن ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
21 مايو 2022 19:03

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن أي بديل عن ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة "تسوية" مع روسيا، في رده على مشروع "المنظمة السياسية الأوروبية" الذي اقترحه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقده في كييف مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا "لسنا بحاجة إلى بدائل لترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي ولسنا بحاجة إلى مثل هذه التسويات".
وأضاف "لأنه، صدقاً، لن يكون هناك تسويات مع أوكرانيا في ما يتعلق بأوروبا، سيكون تنازلا آخراً بين أوروبا وروسيا. أنا متأكد من ذلك تمامًا. إنه التأثير والضغط السياسي والدبلوماسي الذي يمارسه المسؤولون الروس وجماعات الضغط على قرار دولة أوروبية دعم أوكرانيا من عدمه".
وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع "المنظمة السياسية الأوروبية" في 9 مايو أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، في خضم مناقشة إطلاق عملية انضمام أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي منذ 24 فبراير.
لكنه أوضح أن آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قدّمتها كييف، ستستغرق "عقوداً" مقترحاً بالتوازي، إنشاء "منظمة أوروبية جديدة" تنضم إليها أوكرانيا ويمكن أن تشمل بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، أو مولدافيا.

 

المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
أوكرانيا
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