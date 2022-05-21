فيضانات تودي بعشرة أشخاص وتعزل مليونين في بنجلادش

أدت فيضانات لم يُشهد لها مثيل منذ نحو عقدين في شمال شرق بنجلادش إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وعزل نحو مليونين، على ما أعلن مسؤولون السبت.

قال المسؤول الإداري للمنطقة مشرف حسين، إن مياه الفيضانات الآتية من شمال شرق الهند تسببت في تصدع سد كبير على نهر البراق المشترك بين البلدين، فغمرت المياه ما لا يقل عن مئة قرية.

وتابع "حتى الآن علق نحو مليوني شخص بسبب الفيضانات" مشيراً إلى أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم منذ بداية الأسبوع.

وقال مسؤولون إن سد زاكيغانج الواقع على الحدود الهندية لا يمكن إصلاحه إلا عندما ينخفض منسوب المياه.

وتتعرض مناطق كثيرة في بنجلادش للفيضانات، ويقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من احتمال حدوث ظواهر مناخية قاسية.