الأحد 22 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
فيضانات تودي بعشرة أشخاص وتعزل مليونين في بنجلادش
فيضانات تودي بعشرة أشخاص وتعزل مليونين في بنجلادش
21 مايو 2022 19:00

 أدت فيضانات لم يُشهد لها مثيل منذ نحو عقدين في شمال شرق بنجلادش إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وعزل نحو مليونين، على ما أعلن مسؤولون السبت.
قال المسؤول الإداري للمنطقة مشرف حسين، إن مياه الفيضانات الآتية من شمال شرق الهند تسببت في تصدع سد كبير على نهر البراق المشترك بين البلدين، فغمرت المياه ما لا يقل عن مئة قرية.
وتابع "حتى الآن علق نحو مليوني شخص بسبب الفيضانات" مشيراً إلى أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم منذ بداية الأسبوع.
وقال مسؤولون إن سد زاكيغانج الواقع على الحدود الهندية لا يمكن إصلاحه إلا عندما ينخفض منسوب المياه.
وتتعرض مناطق كثيرة في بنجلادش للفيضانات، ويقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من احتمال حدوث ظواهر مناخية قاسية.

 

المصدر: آ ف ب
بنجلاديش
فياضانات
آخر الأخبار
إدانة 79 متهماً في أبوظبي بجرائم الاحتيال وغسل الأموال
الإمارات
إدانة 79 متهماً في أبوظبي بجرائم الاحتيال وغسل الأموال
اليوم 11:28
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد يعلن عن تغيير هيكلي بقطاع التعليم في الإمارات
اليوم 11:23
راكب يرتدي بدلة واقية يركب قطار مترو الأنفاق في اليوم الأول من أجزاء من خدمات مترو الأنفاق بالمدينة
عربي ودولي
شنغهاي تغير تدابير مكافحة كورونا
اليوم 11:13
لايبزج.. «أول كأس»
الرياضي
لايبزج.. «أول كأس»
اليوم 11:12
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
الرياضي
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
اليوم 11:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©